Минниханов подписал закон о льготе при получении земли многодетными семьями военнослужащих

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, который отменяет требование о проживании в республике в течение пяти лет для получения бесплатного земельного участка многодетными семьями, где один или оба родителя служат в армии.
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