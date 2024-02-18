Российско-американский армрестлинг в Эквадоре

Последние события в Эквадоре изобилуют случайностями. На фоне обострившихся беспорядков, которые в начале января вдруг вспыхнули в разных районах страны, из тюрьмы удрал лидер одной из банд по прозвищу Фито.
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