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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лысенко о возвращении на международные старты: «Ситуация выглядит безнадежно. Но есть вера, что все равно появятся варианты»

Накануне Лысенко выиграл турнир «Новая высота» в Москве c результатом 2,31 метра. Прыгун не сумел взять высоту 2,34.

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