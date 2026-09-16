Самые эффектные образы с красной дорожки «Эмми — 2026»

Вечером 14 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония «Эмми — 2026». В этом году роль ведущей досталась звезде сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» Маришке Харгитей — и для актрисы вечер начался особенно удачно: ещё до открытия красной дорожки она успела получить две статуэтки на Creative Arts Emmys за документальный фильм «Моя мама Джейн».