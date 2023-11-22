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«Истребитель успешно выдержал зной»: прошли испытания Gripen E в Бразилии

«Истребитель успешно выдержал зной»: прошли испытания Gripen E в Бразилии

ВВС Бразилии подвергли состоящий на вооружении страны истребитель Gripen E воздействию высоких температур воздуха в целях проверки работоспособности самолета в неблагоприятных условиях.

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