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Царьград

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Петербург произвел 66 тысяч тонн рыбной продукции в 2025 году

Петербург произвел 66 тысяч тонн рыбной продукции в 2025 году

В Северной столице свои достижения демонстрируют участники Международного рыбопромышленного форума и выставки Seafood Expo Russia.

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