Малышева назвала россиянам продукт-обманщик

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале миф о пользе одного продукта для сердца.
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