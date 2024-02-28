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Зеленскому понравилось "возить" Трампа

Зеленскому понравилось "возить" Трампа

«Поддерживать Россию означает быть против американцев» – президент У указал Трампу, какую сторону в войне с Россией тот обязан выбрать, в противном случае Зе пригрозил республиканцу проблемами.

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