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SPLETNIK

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Дженнифер Гарнер, Хлоя Севиньи с подросшим сыном и новое поколение "непо-деток" посетили премьеру сериала

Дженнифер Гарнер, Хлоя Севиньи с подросшим сыном и новое поколение "непо-деток" посетили премьеру сериала

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового сериала "Уикенд на пять звёзд". Шоу представили исполнительницы главных ролей: Дженнифер Гарнер, Хлоя Севиньи и дети кинозвёзд — дочь Дэвида Духовны Уэст и дочь Патрисии Аркетт Харлоу Джейн.

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