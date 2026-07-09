Дженнифер Гарнер, Хлоя Севиньи с подросшим сыном и новое поколение "непо-деток" посетили премьеру сериала

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового сериала "Уикенд на пять звёзд". Шоу представили исполнительницы главных ролей: Дженнифер Гарнер, Хлоя Севиньи и дети кинозвёзд — дочь Дэвида Духовны Уэст и дочь Патрисии Аркетт Харлоу Джейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии