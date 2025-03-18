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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Думал, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу, но приз получил Родри. Если бы я сказал это три месяца назад, вы могли вы ответить: «О чем, черт возьми, ты говоришь?»

По итогам прошлого сезона награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место в голосовании.

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