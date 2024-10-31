В МИЦ «Известия» обсуждают президентские выборы в США. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 31 октября, проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки».
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