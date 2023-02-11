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Супербоул-2023. «Филадельфия» сыграет с «Канзас-Сити»

В ночь с 12 на 13 февраля пройдет финал НФЛ (Супербоул-2023) между «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» Национальная футбольная лига Супербоул 13 февраля Глендейл, США Филадельфия – Канзас-Сити – 2.

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