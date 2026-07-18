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Русская весна

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Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС.  В ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия заблокировала открытие для Украины переговорных кластеров № 2 «Внутренний рынок» и № 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

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