Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. В ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия заблокировала открытие для Украины переговорных кластеров № 2 «Внутренний рынок» и № 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии