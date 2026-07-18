Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. В ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия заблокировала открытие для Украины переговорных кластеров № 2 «Внутренний рынок» и № 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».