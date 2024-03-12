Когда мы говорим прибалтам о том, что это именно советская власть дала им всю ту промышленность, которая вывела их на новый уровень, они отвечают – а нам это и не нужно было.
Как мы подарили Литве Вильнюс, хотя там жило 2% литовцев
Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас уже Вильнюс, Виленский край и Сувалкский коридор достанутся не Польше, а Белоруссии. Кстати, в Великом Княжестве Литовском, Русском и Жемайтийском, литовцамии были белоруссы. Поэтому и статут этого Княжества , хранящийся в музее Вильнюса, и написан на старобелорусском (он же старославянский). А литовцы были жемайтами (жмудью). Собственно, и Клайпеда соединится с Калининградом, уйдя из Литвы.
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