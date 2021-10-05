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Про узаконенный обвес и обман покупателей в современной России

Про узаконенный обвес и обман покупателей в современной России

Советский патриот А помните, как в "проклятом Совке" государство жестко карало жуликоватых продавцов за недовес или за недолив товара? Органы (ОБХСС) считали это хищением социалистической собственности и давало реальные срока за такие "художества".

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Дмитрий Демочкин
Так написано, как будто в СССР не обвешивали и не обсчитывали)))
testorr
Написано как раз и об этом))) Но если читать не умеете, то для Вас что не напиши - бесполезно)))
Юрий Ded
Коммуняка сраный писавший этот бред вообще берега потерял . На упаковке есть вес на лотках с яйцами есть количество - где обман ДЕБИЛ . И эти = люди = ещё хотят прийти к власти . Да ваше место на пожизненной каторге .
Villi sherbak
Особенно мне понравилось то, как ОБХСС боролся с обвесами и обманом (вернее обсчетом) покупателей. У меня друг работал в ОБХСС и боролись они не с граммовыми обвесами и копеечными обсчетом покупателей, а именно с хищениями в крупных размерах. Ну недовесит она грамм 5-10 или обсчитает на пятак. Ну и кто будет связываться с таким нарушением. Себе дороже
Леонид Алексеев
Да и с хищениями не очень боролись,ибо достаточно было товароведу сунуть бэхаэснику какой-нибудь дефицит(а в дефиците было всё!),бэхаэсник довольный закрывал на всё глаза!
Семенков Александр
Читайте этикетки на товаре. Всё притензии к Правительству и Минсельхозу во главе Патрушевым-младшим. Видно хорошо снюхался с Ткачевым. Толи ещё будет.
Андрей Балашов
Афтар - кретин... Уже по одному тому, что "давали реальные срокА"... Он даже не знает языка, на котором пытается писать...
Аршак Меликджанян
а по существу, в который якобы не кретин, хотя сомнительно, что то можете квакнут?..........
Аршак Меликджанян
по существу, вы который якобы не кретин, хотя сомнительно, что то можете квакнут?..........
Игорь Кузнецов
Обвес был, разливное пиво разбавляли, сметану - молоком... Всё было в СССР, а срока редко давали, обычно - административное наказание или просто выговор. Мы в пивной договаривались чтобы наливали неразбавленное, пусть немного недольёт.
Надежда
Главное, чтобы вес и объем писали не мелко, а то зачастую пока найдешь его где-то непонятно где и еще таким шрифтом, что еле рассмотришь, десять раз устанешь и скажешь, да ну его!) А еще я обратила внимание, что фасуют, например, яблоки и практически всегда идет недовес)
Людмила Анисина
Да уж да,обвесы - это ныне тренд .Присмотритесь, из 10 весов в палатках и магазинах даже ,покупателю не видно " скокА " конкретно взвешено в 8-9 случаях.Весы либо заставлены чем-то на пути взгляда,либо элементарно отвернулись от покупателя. Такого раньше не могло быть по умолчанию в торговле. О недовесах в пакетах и др. таре уж и не думаем даже,привыкли.
Игорь Кузнецов
Не знаю как у вас, у нас на кассах установлено табло для покупателя - отражается всё, что и продавцу. Есть контрольные весы - сомневаешься, иди и взвешивай. И потом ещё проверки срока годности. Зачем им рисковать и лишится лицензию? Даже боятся отдавать испорченные продукты бомжам, хотя у них просто срок годности вышел, а сами они вполне съедобны.
Людмила Анисина
это вы про супер-мупер разные магазины)))
Игорь Кузнецов
Я хожу в обычные "сетевые". Есть скидки по соцкарте, есть карты магазинов, у них бывают распродажи за пол-цены. Обойду 3 магазина и покупаю со скидкой по акции. А в Подмосковье кроме "сетевых" есть маленькие магазины, типа палаток. Там можно купить фермерские продукты, но дороже, зато свежие. Рыба, например, не замороженная, а "на льду".
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
раз поймал на недовесе .больше ни нагой этому продавцу
vladimir bedarev
Это не обман. Рост цен- это есть узаконенный грабёж. Если общество признает, что рост цен это узаконенный грабёж, то цены стабилизируется, ибо за грабёж полагается уголовная статья.
Игорь Тихонов
Общество уже давно это признало, вот только не все, а та часть, для которой это жизненно важно. К сожалению, другая часть его (общества) этому только радуется и считает дополнительные доходы. А если учесть, что именно вторая часть общества сидит в Думе, министерствах, органах власти и судах, то очень трудно ждать, что нам с вами что-либо светит.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
большинство деБиллов утверждает что рост цен ни как ни связан сростом курса доллара..
Игорь Тихонов
Связан напрямую! Доллар растет - цены растут, доллар падает - цены ВСЕ РАВНО РАСТУТ!!!:) :) :) Смех сквозь слезы.
Регина Толстоброва
Грабят нас всюду и везде в России, страна жуликов и мошенников.
Villi sherbak
Читая тебя и сразу вспоминаю слова крестьянина из фильма "Чапаев": Белые придут грабят, Красные придут тоже понимаешь. Так и у тебя. В СССР тебя обвешивали и теперь тоже. И куда таким как Вы податься.
РОМАН Молчанов
В три раза, нынче обнаружил,выросли цены ((( С какого бАдуна ? Спасибо президент за заботу о народе,ну хоть на словах !
Рада
Божественная страна Россия... Терпите молча господа! Так наказал вас ельцинспутиным! Бездомные.. Но зато господа. Безработные.. Господа, не хотят работать, гастэры заезжие захватчики господа не хорошие для местного народа, в глазах Путина и прочих.... ударники труда для буржуев.. И чем богаче буржуй.. Тем больше нанимает ударников труда из бывших дружественных республик ,трудолюбивых господ. Но совсем богатые господа нанимают молчаливых таек из настоящего из зарубежа, чтобы из замков, да хором разных, мусор не могли по незнанию языка.. Выносить. И что вам не нравится, не довесили, не долили.. А цена как будто перевесили, или переписи.. Вас же предупредили мелким шрифтом об этой жадности.. Ну очень хороших господ. Ештеи пейте что дают. А то и это исчезнут ну очень хорошие господа, во главе самым лучшим бывшим коммунистом, сегодняшним господином Путиным, и его самым лучшим другом на замену самого себя.. Чтобы место честным человеком не заняли вдруг.. Медведевым, или шайгу с мишустиным.. Хоть что то из СССР взяли в пример.. Круговая порука называется!
Traveller
А вот в "диктаторской" Белоруссии давным-давно по европейским правилам на ценниках рядом с ценой товара обязательно пишется цена за КИЛОГРАММ/ЛИТР. Вот такая "звярыная улада" там.
Леонид Алексеев
Придурковатый автор гонит пургу.При советах в магазинах продавцы обвешивали,никто им в этом не мешал и не наказывал и сейчас обвешивают!Сейчас даже в меньшей степени,потому что при коммуняках это делалось повсеместно,а сейчас в гипермаркетах не обвешивают.Это уже заложено в менталитет нашего гражданина.Заложено,кстати,при советской власти!
Ирина
Вот ,трусливая сущность врагов СССР ,ВСЕГДА ,когда сравнивают их со сторонниками СССР ,ни один не способен защищать их антисоветскую клику ,все они ,как стая злобных шавок ,бросаются облаивать СССР и его сторонников .
Александр Донигевич
ОШИБАЕТЕСЬ ВО ВСЁМ
Александр Донигевич
СВОРА БРЕХУНОВ, лишь бы лаять бз@еть в пустую бочку, звук есть
Леонид Алексеев
Бесноватая фанатка кумунизьмы,этой химеры 20 века,совсем выжила из ума(а скорее всего никогда ума и не имела!) облаивает всех нормальных людей!!Сгинь,нечистая сила!!!
Леонид Алексеев
Это Вы ошибаетесь во всём!!Потому что ничего не знаете!!
Silver Kont
Лёня, лучше помалкивай! Все уже давно знают тебя как упоротого педросса, не раз ты уже получал за свою педросскую проституцию и охаивание СССР, но всё тебе неймётся... Не будь дураком, помолчи! Педроссы уже в Госдупе, протащили своих, такк что успокойся, а то ещё нарвёшься....
Борис Николаевич
Вес то указан на упаковке, а цена не указана на Упаковке! Допустим сегодня вы покупаете то же молоко оьъёмом 0,9л. по 40 рублей, а завтра вы пришли и покупаете за ту же цену но 0, 8 литра! Где указано что стоимость этого молока увеличилась? Ни где! Но. Всё дело тут заключается в том, что собственник сам хозяин барин, по какой цене хочет продавать по той и продаёт! И как его прилвеч за обвес покупателей? Я не знаю. Допустим придё к этому хозяину и спросит почему вчера 0,9л стоило 40 рублей, а сегднгя уже 0,8 л. стоит столько же? Он не мигнув глазом скажет, потому что я выставил такую цену. потому, что это моя продукция. Он конечно наговорить кучу обоснований, но весь их смысл будет именно таким. И ни кто ему ничего не сделает. А в СССР цены устанавливались ЦЕНТРАЛИЗОВАНО на правительственном уровне! И попробовал бы кто сам установить свою цену! Вот в чем разница!
Евгений Казанцев
Грабёж на государственном уровне. Путину выгодно: чем дороже товар, тем больше он получит налогов в свой личный карман.

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