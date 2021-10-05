Про узаконенный обвес и обман покупателей в современной России

Советский патриот А помните, как в "проклятом Совке" государство жестко карало жуликоватых продавцов за недовес или за недолив товара? Органы (ОБХСС) считали это хищением социалистической собственности и давало реальные срока за такие "художества".
Советский патриот А помните, как в "проклятом Совке" государство жестко карало жуликоватых продавцов за недовес или за недолив товара? Органы (ОБХСС) считали это хищением социалистической собственности и давало реальные срока за такие "художества".
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