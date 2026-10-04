Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе

Чумин Михаил/Фотохроника/ТАСС Олимпийский чемпион 1988 года по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе ушел из жизни на 61-м году, сообщили 4 октября в Национальном олимпийском комитете Грузии.
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