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Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе

Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе

Чумин Михаил/Фотохроника/ТАСС Олимпийский чемпион 1988 года по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе ушел из жизни на 61-м году, сообщили 4 октября в Национальном олимпийском комитете Грузии.

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