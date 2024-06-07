Телефонный грабёж: теперь на новом уровне опасности

Автор только проснулся, а сколько изъято автомобилей проданных мошенника и нигде ничего доказать невозможно!

Владислав Владислав

Как ты дурака не ограждай от ошибок - он все равно куда-нибудь влезет. Здесь нет однозначных решений. Нужен комплекс мер.