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Закон и Порядок

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Телефонный грабёж: теперь на новом уровне опасности

Телефонный грабёж: теперь на новом уровне опасности

Мошенники заставили пожилую даму продать квартиру и перечислить им деньги. Пенсионерка из Якутска всё сделала, отдала телефонным гипнотизёрам 9 миллионов рублей.

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Комментарии
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Александр Конкин
Автор только проснулся, а сколько изъято автомобилей проданных мошенника и нигде ничего доказать невозможно!
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12 час.
М
ММ
Это гипноз!
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11 час.
Владислав Владислав
Как ты дурака не ограждай от ошибок - он все равно куда-нибудь влезет. Здесь нет однозначных решений. Нужен комплекс мер.
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10 час.

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