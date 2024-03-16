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В Астраханской области возобновлены расчистки водных объектов

В Астраханской области возобновлены расчистки водных объектов

И будут продолжаться по декабрь. С февраля подрядные организации в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» продолжили работы на рукаве Ахтуба в Ахтубинском районе и водном тракте ильмень Кораблев в Наримановском районе.

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