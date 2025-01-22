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Женщина обратилась в суд после родов в частной клинике с жалобой на "акушерский террор"

Женщина обратилась в суд после родов в частной клинике с жалобой на "акушерский террор"

Пациентка судится с уфимской клиникой, где с ней якобы обошлись "нечеловечно и непрофессионально". Она мечтала о естественных родах, но считает, что её подвели к кесареву.

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