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Как выбрать автомобиль, который действительно понравится жене: практический взгляд

Поиск машины для супруги редко бывает простым техническим процессом. Это скорее история про внимание к деталям, про умение услышать не только слова, но и повседневные привычки, страхи и маленькие радости.

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