Таким будет новый Volvo XC90. Флагманский кроссовер рассекретили до премьеры

Швейцарский офис Volvo раскрыл новый Volvo XC90 раньше положенного: официальная премьера машины запланирована на 4 сентября, но на швейцарском сайте марки разместили страничку с предзаказом и иллюстрациями интерьера и экстерьера кроссовера.
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