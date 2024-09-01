Таким будет новый Volvo XC90. Флагманский кроссовер рассекретили до премьеры

Швейцарский офис Volvo раскрыл новый Volvo XC90 раньше положенного: официальная премьера машины запланирована на 4 сентября, но на швейцарском сайте марки разместили страничку с предзаказом и иллюстрациями интерьера и экстерьера кроссовера.