Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов поговорил с генеральным продюсером Свердловской киностудии Ольгой Ерофеевой-Муравьевой о том, как проходит работа после перезапуска главной уральской кинокомпании, какие цели и задачи ставит перед собой руководство, какие проекты в приоритете, и что важнее всего для работы в кино.