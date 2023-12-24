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Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов поговорил с генеральным продюсером Свердловской киностудии Ольгой Ерофеевой-Муравьевой о том, как проходит работа после перезапуска главной уральской кинокомпании, какие цели и задачи ставит перед собой руководство, какие проекты в приоритете, и что важнее всего для работы в кино.

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