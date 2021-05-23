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Роза Чемерис снялась с праймериз Единой России из-за "грязной процедуры"

Роза Чемерис снялась с праймериз Единой России из-за "грязной процедуры"

Депутат Думы Владивостока Роза Чемерис в своем Телеграм-канале (12+) сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России" в связи с тем, что "не хочет продолжать участие в той грязной процедуре, в которую превратились праймериз".

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