Петербуржцы раскупили все лопаты на маркетплейсах из-за бездействия коммунальщиков

Бездействие петербургских коммунальщиков привело к тому, что жители города раскупили все лопаты. Вероятно, горожане настолько отчаялись, что взялись сами за очистку города от последствий снегопадов.
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