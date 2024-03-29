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Все "лучшее" детям...

ЧИПЫ ДЕТЯМВ 2022 году перед саммитом G20 веб-портал Всемирного экономического форума провозгласил, что вживление микрочипов детям является "обоснованным и рациональным" решением: "Как бы страшно ни звучало слово чипы, они являются частью естественной эволюции, которую когда-то претерпели и другие носимые (человеком) вещи".

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