ТАСС: СК вменил Иванову два случая растраты и отмывание денег банка

Следственный комитет РФ ужесточил обвинения бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, вменив ему создание устойчивой преступной группы, совершение двух особо крупных растрат и легализацию денежных средств банка «Интеркоммерц».
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