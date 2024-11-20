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ТАСС: СК вменил Иванову два случая растраты и отмывание денег банка

ТАСС: СК вменил Иванову два случая растраты и отмывание денег банка

Следственный комитет РФ ужесточил обвинения бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, вменив ему создание устойчивой преступной группы, совершение двух особо крупных растрат и легализацию денежных средств банка «Интеркоммерц».

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