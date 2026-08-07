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Пустые склады: как война с Ираном вскрыла узкое место американского ВПК

Пустые склады: как война с Ираном вскрыла узкое место американского ВПК

Американские СМИ пишут, что за первые недели войны с Ираном США израсходовали, по разным оценкам, от половины до 80% довоенного запаса перехватчиков THAAD и около половины боекомплекта комплексов Patriot.

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