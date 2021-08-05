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Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу противника близ афганской границы

Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу противника близ афганской границы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.

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