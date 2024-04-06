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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сразу две повестки могут прийти россиянам в весенний призыв

Сразу две повестки могут прийти россиянам в весенний призыв

Депутат Картаполов объяснил, что нужно делать в таком случае Россиянам в весенний призыв может прийти сразу бумажная и электронная повестки, сказал агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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