Театр абсурда

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Почему Украина так важна для США, рассказал Майкл Флинн

Почему Украина так важна для США, рассказал Майкл Флинн

Бывший советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн рассказал, почему проект Украина так важен для кураторов коллективного Запада.

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