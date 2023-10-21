Ближний Восток: хватай мешки – вокзал отходит

Вы можете себе представить международный референдум по этому вопросу?! И как голосовать - странами или количеством населения? Если населением - Китай однозначно всех задавит, если одна страна - один голос, как в ООН, то однозначно победят США, потому что их поддержат все страны размером с футбольное поле. Автор не зацепил проблему, он ей высветил. И ничего нерешаемого в этой проблеме нет. Во все времена диктовали правила и условия существования государства-гегемоны, пользуясь правом сильного или правилами войны. Гегемония США на данном этапе уходит в прошлое, на передний план выходят Россия и Китай, которых поддерживают большинство нормальных стран. И уже эти страны, по всей видимости под эгидой БРИКС, будут устанавливать правила. И от них будет зависеть, останутся ли, например, Израиль или Украина в рамках своих границ, или исчезнут за ненадобностью и как не "оправдавшие доверие".

Сергей Федотов

Да, действительно. Задвинуто мощно, внушает. Сам грешен, сам ссылался на легенды и мифы при обсуждения вопроса чья же это земля. Один оппонент упрекнул, что я Библией руководствуюсь как учебником истории. Что ж, эта статья отрезвила. Не учебник. Легенды и мифы из неё не есть ни ордер, ни документ о прописке ни свидетельство о регистрации права собственности. Но, что с другой-то стороны? Есть такие документы, железобетонные документы, бронебойные документы, с печатью, с подписью, что евреи на эти земли претендовать не могут? Энциклопедия это документ? За учебник истории, наверное не сойдёт, но информация-то в ней верная не? И, небольшой вопрос возник по теме. Какому интересно умнику, какой, интересно светлой голове пришла мысль создать на этих землях, по соседству, в непосредственной близости 2 государства, народы которых кроваво, безжалостно воюют друг с другом с момента своего образования? Не найдём мы кто прав, кто виноват, ох не найдём. Только меж собой перегрызёмся. Но хорошо хоть не как евреи с арабами, а так, словесно.