Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что Дешам продлил контракт

Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что Дидье Дешам продлил контракт. Как пишет RMC Sport, вчера Федерация футбола Франции и Дешам закрепили договоренность о продлении сотрудничества формально, однако слухи об этом ходили несколько недель.
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