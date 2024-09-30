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  • Виктор Шилин
    Почему два года назад не били? Сколько наших пацанов бы спасли.Небывалая бомбард...
  • radiofree
    Гори,гори ясно,что бы не погасло.👍👍👍Небывалая бомбард...
  • Valentina Garmuviene
    Зе-клоуну приветственный салют по поводу возвращения из США!Небывалая бомбард...

Не будет России — Западу конец. Страны, которые ударят немедленно

Не будет России — Западу конец. Страны, которые ударят немедленно

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Притом что США и объединённая Европа изо всех сил стремятся уничтожить и расчленить Россию, полагая в этом залог своего доминирования, они тем самым роют могилу себе да и всему человечеству в целом.

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