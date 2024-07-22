Стало известно, на кого могут попасть "Милсами" и "Зимбру" в новом раунде Лиги Конференций

Сегодня состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Так, если оргеевский "Милсами" пройдет "Астану" из Казахстана, то будет сеяной командой и встретится с проигравшим пары "Корвинул" (Румыния) - "Риека" (Хорватия) из Лиги Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии