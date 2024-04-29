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Гендиректор ISU Смит о футбольном ЧМ-2018: «Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми. Невероятное время»

С 2023 года Смит занимает пост генерального директора Международного союза конькобежцев (ISU). В 2018-м он отвечал за организацию чемпионата мира по футболу в России в качестве директора по проведению турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

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