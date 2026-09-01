Скотт Бессент обсудил с Китаем меры против ядерных амбиций Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о сотрудничестве с Китаем по Ирану на полях G20 в Ашвилле. США ужесточают санкции, стремясь блокировать доходы Тегерана.
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