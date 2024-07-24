Зеленский допускает переговоры с Путиным: изменение стратегии Украины на фоне возможного возвращения Трампа

АндрейБорков

Все это забавно, не более того. Во-первых кто позволит просроченному Зеленскому вести какие то переговоры с Путиным? Америкосы на это Зеленскому дадут "ДОБРО"? Не уверен. Во-вторых, Зеленский может бы и захочет вести переговоры с Путиным, а вот захочет ли Путин разговаривать с непонятно кем? Зеленский это просроченный продукт, юридически это ХУЕ,,,А ИЗ ПОД НОГТЕЙ, Путин В.В. есть ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ РФ. Захочет ли реальный глава государства Российского общаться с ХУЕТ...Й ИЗ ПОД НОГТЕЙ? Это вряд ли! И в-третьих, В.В. Путин уже выдвинул свои требования по решению вопроса СВО. Явно Зеленский на эти требования согласится, даже не Зеленский, а его реальные хозяева. Значит что? Значит разговаривать не о чем в принципе.