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Татар-информ

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Писатель Олег Рой призвал активнее переводить татарских авторов на русский язык

Писатель Олег Рой призвал активнее переводить татарских авторов на русский язык

Писатель Олег Рой призвал переводить больше произведений татарских авторов на русский язык, чтобы с литературой Татарстана могли знакомиться читатели из других регионов России.

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