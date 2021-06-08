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Мясные котлеты по-домашнему — пошаговый рецепт с видео

Мясные котлеты по-домашнему — пошаговый рецепт с видео

Отличный рецепт приготовления сочных домашних котлет из мясного фарша без добавления яиц, которые обязательно понравятся многим и приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления: Мясной фарш 600 гр.

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