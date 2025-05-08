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Царьград

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Мигрант пытался устроить теракт в православном соборе с прихожанами в Барнауле

Мигрант пытался устроить теракт в православном соборе с прихожанами в Барнауле

Он явился туда с канистрой дизельного топлива.Управление ФСБ по Алтайскому краю сообщило о задержании в Барнауле мигранта, планировавшего совершить поджог кафедрального собора.

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Комментарии
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holms sherlok
канистру на голову и зажигалку в придачу вот и весь разговор....
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13 час.
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