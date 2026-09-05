Ванилла SU
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Ванилла SU

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Свадьба Евгении Медведевой: почему лаконичный образ оказался сильнее расшитого

Свадьба Евгении Медведевой: почему лаконичный образ оказался сильнее расшитого

Свадебная мода — это всегда история про баланс. Про то, как невеста ищет себя среди десятков силуэтов, фактур и деталей, а потом вдруг понимает: вот оно.

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