Свадьба Евгении Медведевой: почему лаконичный образ оказался сильнее расшитого

Свадебная мода — это всегда история про баланс. Про то, как невеста ищет себя среди десятков силуэтов, фактур и деталей, а потом вдруг понимает: вот оно.
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