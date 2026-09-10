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В Орле начали тестировать детей для подбора подходящего им вида спорта

В Орле начали тестировать детей для подбора подходящего им вида спорта

В Орловской области стартовал новый спортивный проект «Будущие чемпионы Орловщины». Инициатива направлена на выявление и поддержку спортивно одарённых детей, а также создание для них оптимальных условий для развития.

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