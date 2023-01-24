Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 24 января

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.С 9:00 до 17:00 отключат теплоснабжение по адресам: улица Воскресенская, 93/½/3, 95, 97/1, 99, 99/1; улица Тимме, 17/2; набережная Северной Двины, 134; улица Розы Люксембург, 8, 10.