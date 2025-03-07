Трамп призвал Маска использовать «скальпель, а не топор» в работе DOGE

Президент США Дональд Трамп поручил американскому предпринимателю и главе Департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску провести работу по сокращению расходов и кадровой чистке в федеральных ведомствах страны, используя «скальпель вместо топора».
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