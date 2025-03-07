Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Зависть - страшная штука. От этого-то и бесится Запад, что Россия всегда впереди.Почему все молчат...
  • Александр _
    Потому и не интересно, что написано сухим языком и не указано, что это всё дает простому человеку и как это помогает ...Почему все молчат...
  • sss
    да... а как нас убеждали, что там пустяк, всего несколько деревень...Наступление ВС РФ...

Трамп призвал Маска использовать «скальпель, а не топор» в работе DOGE

Трамп призвал Маска использовать «скальпель, а не топор» в работе DOGE

Президент США Дональд Трамп поручил американскому предпринимателю и главе Департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску провести работу по сокращению расходов и кадровой чистке в федеральных ведомствах страны, используя «скальпель вместо топора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх