Масштабное исследование: в Испании ищут 10 тысяч человек, готовых пить вино четыре года

Учёные из Университета Наварры исследуют влияние алкоголя на здоровье.Университет Наварры в Испании приступил к масштабному исследованию, целью которого является изучение воздействия алкоголя на здоровье человека.
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