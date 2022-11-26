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Василевский отразил 25 из 27 бросков «Сент-Луиса» и одержал 4-ю победу в последних 5 матчах

Василевский отразил 25 из 27 бросков «Сент-Луиса» и одержал 4-ю победу в последних 5 матчах

Андрей Василевский одержал 4-ю победу в последних 5 матчах. Российский вратарь «Тампы» отразил 25 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).

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