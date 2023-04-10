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Илон Маск отказался удалить из Twitter пост Дмитрия Медведева об Украине

Илон Маск отказался удалить из Twitter пост Дмитрия Медведева об Украине

Американский предприниматель, миллиардер, инженер, основатель компании Space Илон Маск отказался удалить из Twitter высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине.

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