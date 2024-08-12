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Царьград

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В Кемерове оштрафовали восьмерых водителей за парковку машин у водоёмов

В Кемерове оштрафовали восьмерых водителей за парковку машин у водоёмов

Сотрудники полиции в Кемерове выявили восьмерых водителей, которые припарковали свои автомобили близко к местам отдыха у воды.

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