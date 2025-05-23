Депутат Рады раскритиковала поведение делегации Киева на переговорах в Стамбуле

Депутат Рады Анна Скороход раскритиковала поведение делегации Киева на переговорах в Стамбуле. По её мнению, как пишет ТАСС, со стороны России могла быть «более высокого эшелона дипломатическая миссия» в случае, если бы украинская сторона вела себя иначе, без «закидонов».