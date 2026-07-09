США развязывают руки Киеву

Заявления Дональда Трампа о том, что удары украинских дронов по нашим НПЗ — "это эскалация, которая поможет закончить войну", фиксируют важный сдвиг в американской риторике, поскольку Вашингтон всё менее аккуратно маскирует своё участие в расширении зоны конфликта.